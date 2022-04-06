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Украину увеличила импорт оборонной продукции из Турции в 30 раз

Фото: поставки оборонной продукции из Турции в Украину выросли в 30 раз (armyinform.com.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина получила почти в 30 раз больше оборонной продукции из Турции в первом квартале 2022 года, чем годом ранее. В этот период страна готовилась к российскому вторжению и боролась с ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным, опубликованным Ассамблеей экспортеров Турции, за этот период Турция экспортировала в Украину такой продукции на сумму 59,1 млн долларов по сравнению с 1,9 млн долларов в первом квартале 2021 года. Отраслевая ассоциация, конкретно не идентифицировала оборудование.

По данным Reuters, за последние годы Украина закупила более 20 боевых беспилотников Bayraktar TB2 у турецкой компании Baykar и заказала еще 16 27 января. Эта партия была доставлена в начале марта.

Анкару и Киев связывают давние связи в сфере обороны. Турция, член военного альянса НАТО, имеет морскую границу с Украиной и Россией в Черном море, имеет хорошие связи с обеими сторонами и предложила посредничество. Продолжая поставлять дроны Украине, она также избегала введения санкций против Москвы.

Президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно критиковал Россию за вторжение в Украину, но также ясно дал понять, что хочет, чтобы каналы связи со своим российским коллегой Владимиром Путиным оставались открытыми.

С момента начала вторжения, в результате которого была изгнана четверть населения Украины, России не удалось захватить ни одного крупного города.

По данным отраслевой ассоциации, общий объем оборонного экспорта Анкары в первом квартале вырос на 48,6% по сравнению с прошлым годом.

В 2021 году Турция экспортировала оборонной продукции на 3,224 миллиарда долларов, что на 41,5%, чем в 2020 году.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Турция