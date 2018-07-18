Україну скоро відвідає делегація Константинополя з новинами щодо Томосу, - джерела

Делегація візьме участь у святкуванні 1030-річчя Хрещення Русі

Наступного тижня до України приїдуть представники Вселенського патріарха, які можуть оголосити певні новини з приводу надання Томосу Єдиній помісній Українській православній церкві. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Автокефалія для України: як проходить підготовка до створення єдиної помісної церкви".

За даними джерела РБК-Україна в дипломатичних колах, вже наступного тижня представники Вселенського патріарха можуть приїхати до України для участі в заходах, присвячених 1030-літтю Хрещення Русі. Передбачається, що делегація від Вселенського патріарха відвідає Київ з певними новинами з приводу Томосу для Єдиної помісної Української православної церкви.

В УПЦ (Московського патріархату) очікують делегації всіх помісних православних церков на ці дати.

"На даний момент майже всі підтвердили свою участь і надіслали нам інформацію про те, хто буде представляти кожну церкву. Хочу сказати, що представники помісних православних церков - Олександрійської, Єрусалимської, Болгарської, Сербської, Румунської та інших - будуть з нами і будуть у нас", - зазначив заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ (МП) Микола Данилевич. Однак, за його словами, від Константинопольського патріархату поки відповіді немає.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що Україна може отримати Томос про створення Єдиної української церкви влітку-восени.