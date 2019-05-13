Украину сегодня накроют дожди с грозами

Погода в Украине 13 мая 2019 будет дождливой по всей стране, во всех областях ожидаются грозы, температура воздуха днем будет достигать +24. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдут дожди с грозами, днем от +21 до +24, ночью от +9 до +12. В центральных регионах также ожидаются дожди с грозами, днем от +20 до +23, ночью от +9 до +12. На юге днем от +21 до +24, ночью от +9 до +12. В Крыму днем от +20 до +22, ночью от +10 до +12.

На западе Украины ожидаются грозы, днем от +19 до +23, ночью от +8 до +11. В северных районах дожди и грозы, днем от +21 до +23, ночью от +9 до +12.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 13 мая ожидаются дожди, местами с грозами, днем от +21 до +23, ночью от +10 до +12, ветер северо-восточный, 3-8 м/сек.