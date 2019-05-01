Украину сегодня накроют дожди с грозами

Погода в Украине 1 мая 2019 будет дождливой, местами ожидаются грозы, температура воздуха днем до +21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях прогнозируют значительные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье - сильные дожди.

В южных, центральных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, на западе северо-восточный, 7-12 м/с.

Фото: погода 1 мая

Температура ночью от +3 до +8, днем от +10 до +15; в Карпатах в течение суток от +3 до +8, в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Закарпатской областях ночью от +7 до +12, днем от +16 до +21.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что в большинстве областей страны пройдут дожди, местами от кратковременных до сильных. В Украину придет дождливый циклон Valentin с юго-запада Европы. Дожди пройдут в большинстве областей. На юге страны влияние циклона будет немного меньше.

Температура воздуха будет самой низкой на западе и севере. Днем от +9 до +14. Наивысшей она ожидается на юге и в центральных областях от +15 до +22.