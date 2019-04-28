Украину сегодня накроют дожди с грозами

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дожди с грозами ожидаются почти по всей стране

Погода в Украине 28 апреля 2019 будет дождливой, местами ожидаются грозы, температура воздуха днем до +23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе пройдут дожди с грозами, днем от +13 до +23, ночью от +9 до +12. На севере тоже ожидаются дожди с грозами, днем от +21 до +23, а ночью от +9 до +12. В центре без осадков только в Днепропетровской и Кировоградской областях, днем от +18 до +23, ночью от +7 до +10.

На востоке пройдут дожди, днем от +19 до +22, ночью от +7 до +9. На юге без осадков, днем от +19 до +23, ночью от +7 до +9. В Крыму тоже будет сухо, днем от +19 до +21, ночью от +8 до +10.

Фото: погода в Украине 28 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 28 апреля пройдут дожди с грозами, днем от +21 до +23, ночью от +10 до +12, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области