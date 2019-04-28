Україну сьогодні накриють дощі з грозами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі з грозами очікуються майже по всій країні

Погода в Україні 28 квітня 2019 буде дощовою, місцями очікуються грози, температура повітря вдень до +23. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході пройдуть дощі з грозами, вдень від +13 до +23, вночі від +9 до +12. На півночі також очікуються дощі з грозами, вдень від +21 до +23, а вночі від +9 до +12. У центрі без опадів, тільки в Дніпропетровській і Кіровоградській областях, вдень від +18 до +23, вночі від +7 до +10.

На сході пройдуть дощі, вдень від +19 до +22, вночі від +7 до +9. На півдні без опадів, вдень від +19 до +23, вночі від +7 до +9. В Криму теж буде сухо, вдень від +19 до +21, вночі від +8 до +10.

Фото: погода в Україні 28 квітня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 28 квітня пройдуть дощі з грозами, вдень від +21 до +23, вночі від +10 до +12, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області