ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україну сьогодні накриють дощі з грозами

Новини » Суспільство    28.04.2019 - 10:00
Україну сьогодні накриють дощі з грозами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі з грозами очікуються майже по всій країні

Погода в Україні 28 квітня 2019 буде дощовою, місцями очікуються грози, температура повітря вдень до +23. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході пройдуть дощі з грозами, вдень від +13 до +23, вночі від +9 до +12. На півночі також очікуються дощі з грозами, вдень від +21 до +23, а вночі від +9 до +12. У центрі без опадів, тільки в Дніпропетровській і Кіровоградській областях, вдень від +18 до +23, вночі від +7 до +10.

На сході пройдуть дощі, вдень від +19 до +22, вночі від +7 до +9. На півдні без опадів, вдень від +19 до +23, вночі від +7 до +9. В Криму теж буде сухо, вдень від +19 до +21, вночі від +8 до +10.

Україну сьогодні накриють дощі з грозами

Фото: погода в Україні 28 квітня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 28 квітня пройдуть дощі з грозами, вдень від +21 до +23, вночі від +10 до +12, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Україну сьогодні накриють дощі з грозами

Фото: погода в Києві та області

Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України дождигрозаПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся