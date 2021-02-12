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В Украину пытались въехать две иностранки с поддельными ПЦР-тестами

Автор: Юлия Струк

В пункте пропуска "Порубное" в Украину пытались въехать две гражданки Молдовы с поддельными ПЦР-тестами. Им грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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"Во время оформления лиц на въезд в Украину пограничники обнаружили двух женщин, которые на паспортный контроль вместе с документами предъявили два ПЦР-тесты с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Во время проверки документов инспектор ГНСУ выяснил, что ПЦР-тесты поддельные.

"Свидетельством этого было отсутствие QR-кода, также бланк медицинского учреждения был неустановленного образца. Кроме того, пограничники Черновицкого отряда обратились к администрации медицинского учреждения, где было установлено, что данные лица не посещали их лаборатории", - указано в сообщении.

Пограничники проинформировали представителей Национальной полиции и направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 358 Уголовного кодекса "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

Женщины выбыли из пункта пропуска в сопровождении сотрудников Нацполиции.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который продавал поддельные справки об отрицательном результате теста на коронавирус. Их использовали для выезда за границу.

Как писало РБК-Украина, на границе с Румынией пограничники разоблачили 20 человек с фальшивыми результатами ПЦР-тестов на коронавирус. Их передали полиции.

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