В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украину пришло потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Погода в Украине 20 октября значительно улучшится. Наконец придет осеннее потепление в украинские области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Во всех областях будет сухо, переменная облачность.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +12+16, а ночью +2+5,
- на севере днем +8+14, а ночью -1-3,
- на юге днем +14+16, а ночью +1+6,
- на востоке днем +8+11, а ночью -1+1,
- в центре днем +10+14, а ночью -1+3.
Прогноз в Киеве
Сегодня в Киеве ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +12+14, а ночью +1+3.