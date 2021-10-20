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В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Среда 20 октября 2021 08:00
В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украину пришло потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 20 октября значительно улучшится. Наконец придет осеннее потепление в украинские области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Во всех областях будет сухо, переменная облачность.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +12+16, а ночью +2+5,
  • на севере днем +8+14, а ночью -1-3,
  • на юге днем +14+16, а ночью +1+6,
  • на востоке днем +8+11, а ночью -1+1,
  • в центре днем +10+14, а ночью -1+3.

В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +12+14, а ночью +1+3.

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