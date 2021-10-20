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В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 08:00
В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україну прийшло потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 20 жовтня значно покращиться. Нарешті прийде осіннє потепління в українські області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У всіх областях буде сухо, мінлива хмарність.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +12+16, а вночі +2+5,
  • на півночі вдень +8+14, а вночі -1-3,
  • на півдні вдень +14+16, а вночі +1+6,
  • на сході вдень +8+11, а вночі -1+1,
  • у центрі вдень +10+14, а вночі -1+3.

В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +12+14, а вночі +1+3.

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