В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україну прийшло потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Погода в Україні 20 жовтня значно покращиться. Нарешті прийде осіннє потепління в українські області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
У всіх областях буде сухо, мінлива хмарність.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +12+16, а вночі +2+5,
- на півночі вдень +8+14, а вночі -1-3,
- на півдні вдень +14+16, а вночі +1+6,
- на сході вдень +8+11, а вночі -1+1,
- у центрі вдень +10+14, а вночі -1+3.
Прогноз у Києві
Сьогодні у Києві очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +12+14, а вночі +1+3.