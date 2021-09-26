UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украину пришло потепление, но местами еще будет дождливо: погода на сегодня

Автор: Дмитрий Левицкий

Погода в Украине сегодня будет теплой почти во всех областях. Лишь на востоке страны сохранятся дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

На западе Украины будет сухо и малооблачно. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до + 22 градусов. Ночью термометры покажут от +8 до +12.

В восточных областях ожидаются незначительные дожди. Днем термометры покажут от +16 до +19 градусов, а ночью температура снизится до +9...+11.

На севере будет сухо, а температура днем будет колебаться от +14 до +17 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от + 9 до + 11 градусов.

В южных регионах воздух днем прогреется до +20...+23 градусов, но ночью столбики термометров опустятся до +10...+13 градусов.

В центральных областях прогнозируют от +15 до +20 градусов днем и от +10 до +13 ночью.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня также не прогнозируют осадков. Температура воздуха днем в столице будет колебаться от +15 до +17 градусов, а ночью термометры покажут от +11 до +13.

Напомним, сегодня в ряде областей Украины ожидаются сильные порывы ветра.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине