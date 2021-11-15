UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украину пришла зимняя погода: когда ждать морозов

Автор: Иванна Шовкун

В Украине с ночи 16 ноября температура вохдуха в некоторых областях опустится до -11 градусов. Также на этой неделе ожидается дождь со снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост синоптика Наталии Диденко в Facebook.

Температура воздуха в ночные часы опустится до -2...-8 градусов мороза, на Востоке в течение недели местами будет до -8...-11 градусов.

Днем ожидается 0...+5 градусов за Цельсием. В западных регионах - 4-10 тепла, а на Закарпатье - 7-11 градусов выше нуля.

На территории страны еще будет удерживаться антициклон, потому осадков до 18 ноября не предвидится. Однако в четверг и пятницу, 18-19 ноября, а также в субботу, 20 ноября, в Украине ожидается неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром.

Фото: в Украине на этой неделе будет холодно и с осадками (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, синоптики прогнозируют, что первый снег в Киеве выпадет уже на этой неделе. Однако в столице пройдет снег с дождем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине