В Украину пришла зимняя погода: когда ждать морозов

Температура воздуха в ночные часы опустится до -2...-8 градусов мороза, на Востоке в течение недели местами будет до -8...-11 градусов.

Днем ожидается 0...+5 градусов за Цельсием. В западных регионах - 4-10 тепла, а на Закарпатье - 7-11 градусов выше нуля.

На территории страны еще будет удерживаться антициклон, потому осадков до 18 ноября не предвидится. Однако в четверг и пятницу, 18-19 ноября, а также в субботу, 20 ноября, в Украине ожидается неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром.

Фото: в Украине на этой неделе будет холодно и с осадками (facebook.com/tala.didenko)