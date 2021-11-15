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В Украину пришла зимняя погода: когда ждать морозов

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Украина, Понедельник 15 ноября 2021 13:22
В Украину пришла зимняя погода: когда ждать морозов Фото: в Украине с 16 ноября ожидаются морозы (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В Украине с ночи 16 ноября температура вохдуха в некоторых областях опустится до -11 градусов. Также на этой неделе ожидается дождь со снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост синоптика Наталии Диденко в Facebook.

Температура воздуха в ночные часы опустится до -2...-8 градусов мороза, на Востоке в течение недели местами будет до -8...-11 градусов.

Днем ожидается 0...+5 градусов за Цельсием. В западных регионах - 4-10 тепла, а на Закарпатье - 7-11 градусов выше нуля.

На территории страны еще будет удерживаться антициклон, потому осадков до 18 ноября не предвидится. Однако в четверг и пятницу, 18-19 ноября, а также в субботу, 20 ноября, в Украине ожидается неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром.

В Украину пришла зимняя погода: когда ждать морозовФото: в Украине на этой неделе будет холодно и с осадками (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, синоптики прогнозируют, что первый снег в Киеве выпадет уже на этой неделе. Однако в столице пройдет снег с дождем.

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