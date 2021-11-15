В Україну прийшла зимова погода: коли чекати на морози
В Україні з ночі 16 листопада температура повітря в деяких областях опуститься до -11 градусів. Також цього тижня очікується дощ зі снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду синоптика Наталії Діденко у Facebook.
Температура повітря вночі опуститься до -2...-8 градусів морозу, на Сході протягом тижня місцями буде до -8...-11 градусів.
Вдень очікується 0...+5 градусів за Цельсієм. У західних регіонах - 4-10 тепла, а на Закарпатті - 7-11 градусів вище за нуль.
На території країни ще утримуватиметься антициклон, тому опадів до 18 листопада не передбачається. Однак у четвер та п'ятницю, 18-19 листопада, а також у суботу, 20 листопада, в Україні очікується несприятлива погода з дощем, мокрим снігом та поривчастим вітром.
Фото: в Україні цього тижня буде холодно та з опадами (facebook.com/tala.didenko)
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що перший сніг у Києві випаде вже цього тижня. Проте у столиці пройде сніг із дощем.