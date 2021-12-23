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В Украину придет потепление: прогноз погоды на 24 декабря

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 14:34
В Украину придет потепление: прогноз погоды на 24 декабря Фото: в Украине 24 декабря обещают осадки и потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 24 декабря, в Украине потеплеет. Но ближайшая ночь будет еще морозной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Ночь на 24 декабря еще будет оставаться с достаточно низкими значениями температуры. А завтра днем столбики термометров будут фиксировать показатели от незначительного мороза до тепла.

Средняя температура ночью -10...-15 градусов мороза, днем ​​от 3 мороза до 2 тепла. В восточной части страны ночью 15-20 мороза, днем ​​1-6 градуса мороза. В западных и Одесской областях ночью -5...-10 градусов, а днем ​​0-5 тепла.

В Украину придет потепление: прогноз погоды на 24 декабря

Синоптики прогнозируют осадки - от дождя до снега. Дождь со снегом пройдет на западе страны днем. ​​В большинстве областей будет снег и мокрый снег.

Кроме того, обещают порывистый ветер, юго-западный, 7-12 м/с. На западе местами порывы до 15-20 м/с.

На дорогах местами гололедица в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

В Карпатах сильный снег, порывы ветра 20-25 м/с, вьюга. Температура ночью опустится до 11-16 мороза, а днем ​​будет -1...-6 градусов.

В Украину придет потепление: прогноз погоды на 24 декабря

Напомним, в Карпатах объявлено штормовое предупреждение. В горах сильный снегопад и метель.

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