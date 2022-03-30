В Украину прибыли первые 6 из "около 30" новых поставок помощи для оборонки, - Пентагон

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил, что в Украину доставлена часть грузов в рамках помощи Штатов в сфере безопасности для нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В Пентагоне уточнили, что речь идет о первых 6 из "около 30" от общего числа поставок вооружения, согласованных на крайнем раунде относительно помощи США.

"Материалы поступают в регион каждый день, в том числе за последние 24 часа", - сказал спикер.

Кирби также отметил, что США отдают приоритет "видам материалов, которые, как мы знаем, больше всего нужны украинцам", включая противотанковые и противовоздушные системы.

В Пентагоне добавили, что обещанные Украине беспилотники Switchblade начнут поставляться "относительно скоро".