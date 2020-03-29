В Украину прибыл второй рейс с медицинским инвентарем из Китая

В международный аэропорт "Борисполь" сегодня, 29 марта, прибыл второй самолет из Китая, который доставил в Украину новую партию медицинских средств. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на странице в Facebook.

По словам Тимошенко, на борту самолета находятся 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства индивидуальной защиты. Средства защиты передадут врачам, правоохранителям и военным.

"Сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выезжает в каждый регион Украины", - заявил он.

Кроме того, ночью из Украины в Китай вылетит еще один самолет. А уже на следующей неделе в Украину прибудут два самолета с медицинским инвентарем, а сегодня ночью прибудет борт с тестами на коронавирус.

"Также ночью ожидаем на 100 тысяч ПЦР-тестов отдельной доставкой", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко анонсировал вторую партию тестов на коронавирус и других медицинских средств из Китая. Заместитель руководителя ОП говорил, что Украина получит еще 100 тысяч ПЦР тестов на коронавирус.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина получит еще 100 тысяч ПЦР тестов на коронавирус из Южной Кореи. Также Зеленский анонсировал еще одну партию тестов и медицинского оборудования из Китая.