В Украину прибыл седьмой самолет военной помощи от США

В Украину прибыл седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США. Помощь пришла 3 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter -страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

Предыдущий рейс с оборонной помощью приземлился 1 февраля, самолет привез 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.

"Седьмая "птичка" приземлилась в Борисполе. На этот раз - 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Отличные новости, и самое важное - это не конец! Дальше будет", - написал министр в своем Twitter.

Фото: в Украину прибыл еще один самолет военной помощи twitter.com/oleksiireznikov)