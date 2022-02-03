UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украину прибыл седьмой самолет военной помощи от США

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину прибыл седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США. Помощь пришла 3 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

Предыдущий рейс с оборонной помощью приземлился 1 февраля, самолет привез 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.

"Седьмая "птичка" приземлилась в Борисполе. На этот раз - 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Отличные новости, и самое важное - это не конец! Дальше будет", - написал министр в своем Twitter.

Фото: в Украину прибыл еще один самолет военной помощи twitter.com/oleksiireznikov)

Напомним, в Министерстве обороны анонсировали передачу Соединенными Штатами Америки военной помощи до 45 самолето-рейсов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраина