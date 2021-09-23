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В Украину прибыл рейс с эвакуированными из Афганистана

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве приземлился самолет с людьми, которые были эвакуированы из Афганистана. На его борту находились несколько десятков граждан, в том числе иностранцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию прибытия самолета.

"Сегодня прибыл самолет из Афганистана. Это была непростая операция, но благодаря работе наших структур, МИД, ОП и ГУР эта операция была успешной", - заявил в аэропорту представитель власти.

Эвакуационный рейс доставил в Украину из Афганистана более 90 человек, среди которых украинцы и иностранные граждане.

"На этом борту прилетели люди, возврат которых запрашивали Ватикан и Канада. Наша страна помогает нашим партнерам с эвакуацией из Афганистана. Сейчас прилетело 96 человек, среди них есть граждане Украины, являются лица с видом на жительство в Украине, члены их семей, а также лица, о возвращении которых просили Ватикан и Канада ", - заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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