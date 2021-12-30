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Украину посетит президент Эстонии

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Киев, Четверг 30 декабря 2021 14:48
Украину посетит президент Эстонии Фото: президент Эстонии Алар Карис (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Эстонии Алар Карис посетит Украину. Рабочая поездка лидера страны запланирована на следующий год.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу эстонского президента.

На встрече с эстонским дипломатом Матти Маасикасом, который является главой представительства ЕС в Киеве, президент Эстонии заявил, что украинцы остаются сторонниками реформ, продолжая свои усилия по интеграции в Европейский Союз.

"Это страна, где ценятся демократические ценности, и Эстония поддерживает стремления Украины в ЕС и право украинцев решать, в каких союзах они хотят находиться", - сказал на встрече Карис.

На встрече также было заявлено, что возможные военные действия России в регионе представляют угрозу безопасности не только Украине, но и всей Европе, и что постоянная поддержка мировой общественностью территориальной целостности и суверенитета Украины является важной.

Эстонский президент Алар Карис планирует посетить Украину в начале 2022 года.

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