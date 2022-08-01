Украину в первый день августа накроют дожди с грозами: где именно

В Украине сегодня, 1 августа на большинстве территорий будут дожи, ожидаются грозы. При этом днем местами до +33.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в большинстве северных, Полтавской и Харьковской областях без осадков, на остальной территории кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. При этом преимущественно ветер будет восточных направлений 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +16 +18, а днем +29 +31 градусов.
Напомним, ранее мы сообщали, какой погоды ожидать украинцам в августе.
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