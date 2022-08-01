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Украину в первый день августа накроют дожди с грозами: где именно

Фото: Украину в первый день августа будет преимущественно с дождями и грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 1 августа на большинстве территорий будут дожи, ожидаются грозы. При этом днем местами до +33.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в большинстве северных, Полтавской и Харьковской областях без осадков, на остальной территории кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. При этом преимущественно ветер будет восточных направлений 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +17, днем +27 +30 градусов;
  • на западе ночью +15 +17 градусов, а днем +21 +25;
  • в восточных областях ночью +16 +19, днем +29 +32 градуса;
  • на юге страны ночью +17 + 21 градус, а днем + 29 +33;
  • в центральных областях ночью +17 +20, днем +28 +30 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +16 +18, а днем +29 +31 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали, какой погоды ожидать украинцам в августе.

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Погода в Украине