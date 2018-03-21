Украину назвали одной из самых дешевых стран Европы

Украина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира, а также среди европейских стран Украина признана самой доступной. Об этом говорится исследовании на основе индекса стоимости проживания Numbeo обнародованном британской компанией MoveHub.

Показатель учитывает почти полсотни факторов. Среди них, в частности, стоимость аренды жилья, блюд в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда в городском транспорте и коммунальных услуг.

Дешевле, чем в Украине, можно прожить в Пакистане и Египте. Также среди лидеров самых дешевых стран - Индия, Тунис, Косово и Грузия.

Индекс стоимости жизни Numbeo, средние цены в Украине:

Средняя зарплата: 6639 гривен;

Коммунальные услуги (80 кв.м.): 2372 гривен;

Проезд в транспорте: 5 гривен;

Аренда 1к.кв. в городе: 8 тыс. гривен;

Мясное блюдо: 100 гривен;

Капучино: 23 гривен,

В свою очередь, в пятерку самых дорогих стран входят Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.

Украина в рейтинге самых дорогих занимает 113 место.

Напомним, как сообщалось ранее, американские экономисты считают Украину одной из самых дешевых для жизни стран мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга портала GoBankingRates.

В рейтинге Украина заняла шестое место в рейтинге самых дешевых для проживания стран мира. Сообщается, что сам рейтинг состоит из 50 стран. При его составлении учитывались страны, где люди меньше всего тратят на жилье, продукты, товары и различные услуги. Страны оценивались по пяти основным показателям: индекс покупательской способности, индекс арендной платы за жилье, индекс продовольственных товаров, индекс стоимости жизни (включающий расходы на местные товары и услуги, такие как транспорт и коммунальные услуги) и индекс цен в ресторанах, который сравнивает цены на блюда и напитки в ресторанах и барах.