Україну назвали однією з найдешевших країн Європи

Україна посіла третє місце в списку найдешевших країн світу, а також серед європейських країн Україна визнана найбільш доступною. Про це йдеться дослідженні на основі індексу вартості проживання Numbeo оприлюдненій британською компанією MoveHub.

Показник враховує майже півсотні факторів. Серед них, зокрема, вартість оренди житла, страв в недорогих ресторанах, абонементи у спортзал, проїзду в міському транспорті і комунальних послуг.

Дешевше, ніж в Україні, можна прожити в Пакистані та Єгипті. Також серед лідерів найдешевших країн - Індія, Туніс, Косово і Грузія.

Індекс вартості життя Numbeo, середні ціни в Україні:

Середня зарплата: 6639 гривень;

Комунальні послуги (80 кв. м.): 2372 гривень;

Проїзд у транспорті: 5 гривень;

Оренда 1к.кв. у місті: 8 тис. гривень;

М'ясне блюдо: 100 гривень;

Капучіно: 23 гривень,

У свою чергу, в п'ятірку найбільш дорогих країн входять Бермуди, Швейцарія, Ісландія, Норвегія і Багами.

Україна в рейтингу найдорожчих займає 113 місце.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, американські економісти вважають Україну однією з найдешевших для життя країн світу. Про це свідчать дані рейтинга порталу GoBankingRates.

В рейтингу Україна посіла шосте місце в рейтингу найдешевших для проживання країн світу. Повідомляється, що сам рейтинг складається з 50 країн. При його складанні враховувалися країни, де люди найменше витрачають на житло, продукти, товари та різні послуги. Країни оцінювалися за п'ятьма основними показниками: індекс купівельної спроможності, індекс орендної плати за житло, індекс продовольчих товарів, індекс вартості життя (включає витрати на місцеві товари і послуги, такі як транспорт і комунальні послуги) та індекс цін у ресторанах, який порівнює ціни на страви та напої в ресторанах і барах.