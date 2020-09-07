Грозовые дожди на западе и до +30 тепла: погода в Украине на сегодня

Фото: дождь (РБК-Украина)

Погода в Украине в понедельник, 7 сентября, будет солнечной на большей территории страны. Грозовые дожди ожидаются лишь в западных областях.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, во всех западных областях ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха составит от +18 до +28 тепла, а ночью от +12 до +15 градусов. Прохладнее будет в Волынской области.

В центре и на севере страны будет более солнечно, однако дождь с грозами возможен в Житомирской области. Ожидается от +26 до +30 тепла, ночью будет до +12 +16 градусов.

На юго-востоке Украины будет похожая температурная ситуация, но без дождей. Днем ожидается от +26 до +30 тепла, а ночью от +12 до +19 градусов.

Скорость ветра по стране составит от 5 до 12 метров за секунду.

Фото: погода в Украине на 7 сентября (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице и Киевской области ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем составит от +26 до +30 тепла, а ночью местами опуститься до +11 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 7 сентября (meteo.gov.ua)

Как писало РБК-Украина, в ближайшие дни в Украине ожидается похолодание, но на следующей неделе температура вновь может превысить +30 тепла.

Кроме этого, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве регионов. Высокий риск пожаров в экосистемах будет сохраняться до 7 сентября.