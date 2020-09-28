Украину накроют дожди до конца недели

В Украине в ближайшие дни ухудшится погода. Ожидаются дожди и грозы на всей территории страны до конца недели.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

29 сентября

Во вторник сухо, хоть и облачно, будет лишь в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На всей остальной территории ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха на западе будет от +16 до +19 градусов, в центральных, северных и западных регионах +19+21, на юге до +24 градусов.

30 сентября

В среду сильные дожди ожидаются на всей территории страны. Температура воздуха днем составит +12+15 на западе и севере, +14+17 в центре, на востоке и юге +17+19.

1 октября

В первый день октября дожди немного ослабнут, однако сохранятся на всей территории Украины. В западных областях ожидаются ливни. Температура воздуха будет в районе от +12 до +15 градусов на западе и севере, в центре и востоке +15+17, на юге +17+20.

2 октября

В пятницу дождливая погода сохранится во всей Украине. При этом температура воздуха подымиться до +15+17 градусов на западе и севере, на востоке и юге до +18+21.

3 октября

На выходных погода начнет улучшаться. Небольшие осадки ожидаются лишь в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Сумской и Харьковской областях. Температура воздуха составит от +17 до +22 на всей территории страны.

Ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание. При этом в первые дни октября ожидается возвращение тепла до +25 градусов.