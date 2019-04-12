ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украину накроют дожди и грозы

Новости » Общество    12.04.2019 - 08:00
Украину накроют дожди и грозы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На востоке Украины ожидаются грозы

Погода в Украине 12 апреля 2019 будет дождливой, на востоке ожидаются грозы, температура воздуха днем поднимется до +18. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе пройдут дожди, днем от +8 до +16, ночью от +3 до +7. На севере днем от +9 до +14, а ночью от +4 до +7. В центре тоже пройдут дожди, днем от +10 до +18, ночью от +5 до +8.

На востоке ожидаются дожди с грозами, днем от +16 до +18, ночью от +7 до +9. На юге пройдут небольшие дожди, днем от +12 до +18, ночью от +7 до +9. В Крыму днем от +14 до +16, ночью от +6 до +8.

Отметим, погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и прохладной, потепление следует ожидать ориентировочно в следующий четверг - 18 апреля.

Украину накроют дожди и грозы

Фото: погода в Украине 12 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 12 апреля пройдут дожди, днем от +9 до +11, ночью от +4 до +6, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Украину накроют дожди и грозы

Фото: погода в Киеве и области

В Киеве объявили штормовое предупреждение
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины дождипохолоданиеПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь