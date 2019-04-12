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Україну накриють дощі і грози

Новини » Суспільство    12.04.2019 - 08:00
Україну накриють дощі і грози
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сході України очікуються грози

Погода в Україні 12 квітня 2019 буде дощовою, на сході очікуються грози, температура повітря вдень підніметься до +18. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході пройдуть дощі, вдень від +8 до +16, вночі від +3 до +7. На півночі вдень від +9 до +14, а вночі від +4 до +7. В центрі теж пройдуть дощі, вдень від +10 до +18, вночі від +5 до +8.

На сході очікуються дощі з грозами, вдень від +16 до +18, вночі від +7 до +9. На півдні пройдуть невеликі дощі, вдень від +12 до +18, вночі від +7 до +9. У Криму вдень від +14 до +16, вночі від +6 до +8.

Зазначимо, погода в Україні найближчим часом буде дощовою і прохолодною, потепління слід очікувати орієнтовно наступного четверга - 18 квітня.

Україну накриють дощі і грози

Фото: погода в Україні 12 квітня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 12 квітня пройдуть дощі, вдень від +9 до +11, вночі від +4 до +6, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Україну накриють дощі і грози

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