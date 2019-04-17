ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украину снова накроют дожди

Новости » Общество    17.04.2019 - 08:00
Украину снова накроют дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине остается холодной

Погода в Украине 17 апреля 2019 будет прохладной, на всей территории пройдут дожди, температура воздуха днем до +16. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе пройдут дожди, днем от +8 до +16, ночью от +2 до +6. На севере дожди, днем от +9 до +13, а ночью от +4 до +7. В центре днем от +10 до +13, ночью от +4 до +7.

На востоке пройдут небольшие дожди, днем от +10 до +13, ночью от +5 до +8. На юге днем от +9 до +13, ночью от +3 до +6. В Крыму днем от +11 до +13, ночью от +4 до +6.

Отметим, по данным Гидрометцентра, 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5; в восточных, Черниговской и Сумской областях будут сильные заморозки в воздухе до -3.

Украину снова накроют дожди

Фото: погода в Украине 17 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 17 апреля прогнозируются дожди, днем от +9 до +11, ночью от +5 до +7, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Украину снова накроют дожди

Фото: погода в Киеве и области

В Украине в ближайшие дни будет холодно
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины дождиГСЧСПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь