Украину снова накроют дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине остается холодной

Погода в Украине 17 апреля 2019 будет прохладной, на всей территории пройдут дожди, температура воздуха днем до +16. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе пройдут дожди, днем от +8 до +16, ночью от +2 до +6. На севере дожди, днем от +9 до +13, а ночью от +4 до +7. В центре днем от +10 до +13, ночью от +4 до +7.

На востоке пройдут небольшие дожди, днем от +10 до +13, ночью от +5 до +8. На юге днем от +9 до +13, ночью от +3 до +6. В Крыму днем от +11 до +13, ночью от +4 до +6.

Отметим, по данным Гидрометцентра, 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5; в восточных, Черниговской и Сумской областях будут сильные заморозки в воздухе до -3.

Фото: погода в Украине 17 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 17 апреля прогнозируются дожди, днем от +9 до +11, ночью от +5 до +7, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области