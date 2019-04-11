Украину снова накроют дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине будет прохладной

Погода в Украине 11 апреля 2019 будет дождливой, осадки ожидаются во всех областях, температура воздуха днем поднимется до +18. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, западные области накроют дожди, днем от +18 до +24, ночью от +2 до +9. На севере днем от +11 до +16, а ночью от +6 до +8. В центре тоже пройдут дожди, днем от +14 до +18, ночью от +8 до +10.

На востоке днем от +16 до +19, ночью от +7 до +10. На юге пройдут небольшие дожди, днем от +14 до +19, ночью от +6 до +9. В Крыму днем от +14 до +16, ночью от +6 до +8.

Отметим, ожидается, что погода в Украине существенно ухудшится в первой половине следующей недели. Кроме того, в западных и северных областях возможны заморозки.

Фото: погода в Украине 11 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 11 апреля пройдут дожди, днем от +11 до +13, ночью от +6 до +8, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области