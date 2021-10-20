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Украину накроет штормовой ветер: где ждать непогоды

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Украина, Среда 20 октября 2021 14:05
Украину накроет штормовой ветер: где ждать непогоды Фото: Украину завтра накроет штормовой ветер (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение. В ряде регионов синоптики прогнозируют значительное усиление ветра, местами его скорость достигнет 25 метров в секунду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, на западе страны ночью ожидается шквальный южный, юго-западный ветер 7-12 м/с.

Вместе с тем, днем синоптики прогнозируют в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах до 25 м/с.

Температура воздуха в среднем по Украине ночью составит +4 +9 градусов, однако в восточных областях местами ожидается до 0 -3.

Теплее всего будет на западе страны, там днем ожидается до +20.

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