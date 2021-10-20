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Україну накриє штормовий вітер: де чекати негоди

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Україна, Середа 20 жовтня 2021 14:05
Україну накриє штормовий вітер: де чекати негоди Фото: Україну завтра накриє штормовий вітер (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні на завтра оголошено штормове попередження. У низці регіонів синоптики прогнозують значне посилення вітру, подекуди його швидкість сягне 25 метрів на секунду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Зокрема, на заході країни вночі очікується шквальний південний, південно-західний вітер 7-12 м/с.

Разом з тим вдень синоптики прогнозують в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, а в Карпатах до 25 м/с.

Температура повітря в середньому по Україні вночі становитиме +4 +9 градусів, однак у східних областях місцями очікується до 0 -3.

Найтепліше буде на заході країни, там вдень очікується до +20.

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