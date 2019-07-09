Украину местами накроют дожди с грозами

Погода в Украине сегодня, 9 июля, ухудшится, будут дожди и грозы на западе и севере страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на украинский Гидрометцентр.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западных и северных областях сегодня ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем на западе составит +19+22, а ночью ожидается +9+11. В северной части страны днем +19+22, а ночью +11+14.

Синоптики сообщают, что в центре и на востоке страны сегодня солнечно. Температура воздуха днем составляет +20+22, а ночью ожидается +11+16. На юге Украины сегодня также солнечно. Температура воздуха днем +22+26, а ночью +13+16. В Крыму во вторник переменная облачность.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, сегодня в Киеве дожди и грозы. Температура воздуха днем +20+22, а ночью +12+14.