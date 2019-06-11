Украину местами накроют дожди с грозами

Погода в Украине 11 июня 2019 будет местами дождливой, в частности, дожди с грозами ожидаются на севере и западе, температура поднимется до +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины будет сухо и малооблачно, температура днем от +30 до +33, ночью от +17 до +20. В центральных регионах днем от +30 до +34, ночью от +17 до +19. На юге также без осадков, температура воздуха днем от +30 до +33, ночью от +17 до +21. В Крыму сухо, днем от +30 до +32, ночью от +18 до +20.

На западе страны преимущественно дожди с грозами, днем от +28 до +31, ночью от +15 до +18. На севере дожди пройдут в Черниговской и Сумской областях, днем от +29 до +32, ночью от +17 до +20.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 11 июня без осадков, днем температура воздуха будет колебаться от +29 до +31, ночью от +18 до +20. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области