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Украину местами накроют дожди с грозами

Новости » Общество    11.06.2019 - 08:00
Украину местами накроют дожди с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, днем до +31

Погода в Украине 11 июня 2019 будет местами дождливой, в частности, дожди с грозами ожидаются на севере и западе, температура поднимется до +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины будет сухо и малооблачно, температура днем от +30 до +33, ночью от +17 до +20. В центральных регионах днем от +30 до +34, ночью от +17 до +19. На юге также без осадков, температура воздуха днем от +30 до +33, ночью от +17 до +21. В Крыму сухо, днем от +30 до +32, ночью от +18 до +20.

На западе страны преимущественно дожди с грозами, днем от +28 до +31, ночью от +15 до +18. На севере дожди пройдут в Черниговской и Сумской областях, днем от +29 до +32, ночью от +17 до +20.

Украину местами накроют дожди с грозами

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 11 июня без осадков, днем температура воздуха будет колебаться от +29 до +31, ночью от +18 до +20. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Украину местами накроют дожди с грозами

Фото: погода в Киеве и области

Завтра в Украине потеплеет до +33
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