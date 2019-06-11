ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україну місцями накриють дощі з грозами

Новини » Суспільство    11.06.2019 - 08:00
Україну місцями накриють дощі з грозами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень до +31

Погода в Україні 11 червня 2019 буде місцями дощовою, зокрема, дощі з грозами очікуються на півночі і заході, температура підніметься до +34. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України буде сухо і малохмарно, температура вдень від +30 до +33, вночі від +17 до +20. У центральних регіонах вдень від +30 до +34, вночі від +17 до +19. На півдні також без опадів, температура повітря вдень від +30 до +33, вночі від +17 до +21. У Криму сухо, вдень від +30 до +32, вночі від +18 до +20.

На заході країни переважно дощі з грозами, вдень від +28 до +31, вночі від +15 до +18. На півночі дощі пройдуть у Чернігівській і Сумській областях, вдень від +29 до +32, вночі від +17 до +20.

Україну місцями накриють дощі з грозамиУкраїну місцями накриють дощі з грозами

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 11 червня без опадів, вдень температура повітря буде коливатися від +29 до +31, вночі від +18 до +20. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Україну місцями накриють дощі з грозамиУкраїну місцями накриють дощі з грозами

Фото: погода в Києві і області

Завтра в Україні потеплішає до +33
Новини України дождигрозаПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся