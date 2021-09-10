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В Украину контрабандой завозили российское топливо. ГБР раскрыло схему

Автор: Илона Свиридова

Государственное бюро расследований раскрыло схему контрабанды российского топлива в Украину. Масштабная контрабанда осуществлялась через порты Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт ГБР.

По данным следствия, грузовые корабли под украинским флагом, которые якобы осуществляли коммерческие рейсы в порты Румынии, Турции и Болгарии, отключали "маячки" и в определенной акватории принимали нефтепродукты из российских танкеров.

После захода в румынские, турецкие и болгарские порты суда возвращались в Украину. При растаможке топлива организаторы подделывали документацию, указываю другую страну происхождения продукции.

Схема проводилась через Одесскую таможню. С начала 2021 года эти суда ввезли легально 27 тысяч тонн нефтепродуктов, что, по оценке следствия, является третью от реально импортируемого топлива.

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ГБРКонтрабанда