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В Украину идут затяжные дожди: какой будет погода в начале недели

Автор: Дмитрий Левицкий

Синоптики прогнозируют, что следующая неделя в Украине отметится дождями в большинстве областей. В западных областях также ожидается незначительное похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

В понедельник дожди придут в западные области страны, а в остальных областях будет солнечно с прояснениями. На западе прогнозируются от +29 до +33 днем и от +15 до +18 ночью. На остальной территории термометры покажут от +29 до +34.

Во вторник грозовые дожди прогнозируют на западе, в Киевской, Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории будет солнечно и жарко. На западе похолодает до + 23...+25 градусов. В остальных областях будет от +27 до +33.

Среда отметится дождями с грозами почти на всей территории страны. Осадки обойдут только Львовскую, Волынскую, и восточные области. Температура на западе опустится до +19 градусов, а на остальной территории термометры покажут от +26 до +33.

В четверг и пятницу дожди с грозами будут в центральных, большинстве северных и восточных, а также южных областях. В западных регионах прогнозируют от +23 до +25. На остальной территории термометры покажут до +33.

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