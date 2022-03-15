В Украину идет серьезное похолодание: где ударят морозы до -13 градусов

Какая будет температура

По прогнозу синоптика, самыми низкими градусы будут в Харьковской, Сумской, Луганской, Полтавской области. Ночью здесь -7... -13, днем -1... -4.

На остальной территории Украины ближайшей ночью -3... -8 градусов, завтра днем предполагается 0... +5 градусов.

Самой теплой ожидается западная часть, там максимально будет +6... +12 градусов.

Местами возможен мокрый снег

По данным синоптика, 16-го марта в Украине будет преобладать сухая погода, только в Карпатах и на Закарпатье возможен мокрый снег.

Прогноз для Киева

В Киеве в среду немного похолодает. Ночью ожидается -4, днем +3 градуса. Без осадков.

"Похолодание в Украине продлится до конца текущей недели - на следующей неделе, хоть и не стремительно, но все же снова потеплеет", - добавила синоптик.