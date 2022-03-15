UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украину идет серьезное похолодание: где ударят морозы до -13 градусов

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет похолодание со среды 16 марта. Морознее всего будет ночью на востоке и северо-востоке, а западная часть пока будет самой теплой.

Об этом сообщает Наталья Диденко в Facebook.

Какая будет температура

По прогнозу синоптика, самыми низкими градусы будут в Харьковской, Сумской, Луганской, Полтавской области. Ночью здесь -7... -13, днем -1... -4.

На остальной территории Украины ближайшей ночью -3... -8 градусов, завтра днем предполагается 0... +5 градусов.

Самой теплой ожидается западная часть, там максимально будет +6... +12 градусов.

Местами возможен мокрый снег

По данным синоптика, 16-го марта в Украине будет преобладать сухая погода, только в Карпатах и на Закарпатье возможен мокрый снег.

Прогноз для Киева

В Киеве в среду немного похолодает. Ночью ожидается -4, днем +3 градуса. Без осадков.

"Похолодание в Украине продлится до конца текущей недели - на следующей неделе, хоть и не стремительно, но все же снова потеплеет", - добавила синоптик.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине