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В Украину идет потепление до +18

Новости » Общество     02.03.2020 - 16:23
В Украину идет потепление до +18
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

3 марта почти на всей территории страны ожидается теплая и сухая погода

Погода в Украине 3 марта почти на всей территории ожидается без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 3 марта почти на всей территории ожидается теплая и сухая погода. Исключением станут Львовская и Закарпатская области, днем там пройдут незначительные дожди.

Теплее всего будет на юге Украины. В Николаевской и Херсонской области ожидается до +17 днем и до +6 ночью. В некоторых южных регионах столбики термометров поднимутся до +18.

На остальной территории ожидается до +14 тепла днем и до +5 ночью, ветер преимущественно южный 7-12 м/с.В Украину идет потепление до +18

Напомним, погода в Украине с 3 марта существенно улучшится, ожидается потепление до +17, а в конце недели синоптики прогнозируют дожди и похолодание.

Также РБК-Украина сообщало, что в марте 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений. По данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая весна в Киеве началась 10 февраля 2020 года.

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