В Украину идет непогода с грозами и сильным ветром

В среду, 8 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается сильный ветер и грозы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков, ночью в Украине, кроме западных областей, а также днем на Левобережье ожидаются грозы. Также местами прогнозируются порывы ветра и шквалы до 20 метров на секунду.

Кроме того, в отдельных районах Украины ожидается град.

Напомним, погода в Украине начнет меняться с приходом атмосферного фронта уже 7 июля, ожидается похолодание.

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено на 7 июля, прогнозируют ливни, град и шквалы.