В Украину из Германии поступила партия оружия для ликвидации российских танков

По данным издания, речь идет о легком РПГ Matador для ближнего боя, который способен пробивать броню любого танка, находящегося на вооружении России.

Первая партия 2650 единиц поступила в Украину сегодня. Остальные 2450 сейчас изготавливаться и будут поставляться в Украину небольшими партиями до конца мая. Общий объем контракта 25 млн евро.

Как отмечает Bild, немецкое правительство согласилось на поставки в предельно короткие сроки. Запрос от Киева поступил 18 марта и был одобрен экспортным агентством 21 марта при активном содействии министра экономики Германии Роберта Хабека.

RGW90 HH Matador отличается от американских "Джавелинов". Это оружие ближнего боя, до 500 метров. Оно легче (9 кг против 23 у американского устройства) и позволяет стрелять из помещения.