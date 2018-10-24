В Украину доставили еще 7 локомотивов General Electric

Фото: доставка локомотивов General Electric (info.uz.ua)

В целом "Укрзализныця" уже получила 15 локомотивов из 30 запланированных

В Украину прибыла еще одна партия локомотивов General Electric для "Укрзализныци". Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр "Магистраль".

По его словам, локомотивы доставили в порт Черноморск. Утром в среду, 24 октября, началась выгрузка тепловозов с судна. Их, как и 8 предыдущих, отправят на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования.

Кравцов добавил, что тем временем продолжается процесс сертификации соответствия тепловозов для приема в эксплуатацию. Ориентировочно она состоится в ноябре - локомотив GE осуществит пробег 150 км на железнодорожной сети Украины.

Фото: доставка локомотивов General Electric (info.uz.ru)

"Затем локомотивы будут задействованы в перевозках. Сертификацию осуществляет орган по сертификации продукции вагоностроения ГП "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения", - отметил Кравцов.

Он добавил, что по контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution производства General Electric состоит из 30 единиц. Компания поставила в общей сложности уже 15. Остальное поступит в первом квартале 2019 года.

"Задействуем их к перевозкам на юге страны - они будут курсировать на мелитопольском, николаевском и мариупольском направлениях, на наиболее грузонапряженных участках", - сказал Кравцов.

Он также добавил, что первый этап сотрудничества с GE предусматривает локализацию в Украине на уровне 10 %. Постепенно уровень локализации в Украине будет доведен до 40 %.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку Укрэксимбанком локомотивов General Electric для ПАО "Укрзализныця" по завышенным ценам.