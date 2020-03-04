В Украину в ближайшее время прибудут две миссии ВОЗ

В ближайшее время в Украину прибудут две миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые помогут в борьбе с распространением коронавируса. Об этом во время пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кузина, одна из миссий поможет в разработке плана готовности Украины ко вспышке коронавируса. Он добавил, что работа этой миссии начнется уже 5 марта.

"Мы в ближайшее время ожидаем две миссии ВОЗ. Одна будет направлена на проработку плана готовности государства. Эта миссия начнется завтра, она будет до субботы включительно. Также на следующей неделе мы ожидаем миссию по лабораторной диагностики для максимально возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона Украины", - рассказал он.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко добавил, что сегодня запланирована встреча представителей Минздрава с представителями посольств других стран совместно с ВОЗ.

"Мы расскажем и о нашей тактике, как мы встречаем и будем лечить, диагностировать иностранных граждан, а также будем просить, чтобы украинцы, которые сейчас находятся в странах, где зафиксированы случаи COVID-19, не остались без внимания", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах не подтвердили заражение коронавирусом в трех госпитализированных с подозрением на COVID-19. Трех человек госпитализировали с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, однако признаков коронавируса в них не обнаружили.