В Украину в ближайшее время прибудет элитный десант из США

В Украину в Яворовский центре боевой подготовки в ближайшее время прибудет элитный десант из США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в США Валерия Чалого.

По его словам, в Украину прибудут так называемые "клокочущие орлы".

"В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - отметил Чалый.

Напомним, ранее сообщалось, что канадское правительство продлит военную миссию в Украине. Отметим, 200 канадских военных инструкторов работают в Украине с августа 2015 года. За этот период они успели поработать с 10 тысячами украинских военнослужащих. Мандат миссии UNIFER истекал в конце марта 2019 года.

Ранее также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс помогает Украине с модернизацией Вооруженных сил и в борьбе с коррупцией для того, чтобы страна могла стать полноправным членом НАТО. Он также подчеркнул, что Украина остается важным стратегическим партнером для НАТО.