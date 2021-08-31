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Украинцы завоевали еще три медали на Паралимпиаде в Токио

Автор: Инна Собора

Сегодня украинцы завоевали еще три медали на Паралимпийских играх в Токио. Из них две "серебряные" и одна "бронзовая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

"Двое украинцев, дебютантов Паралимпиады, завоевали серебряную и бронзовую награды в толкании ядра среди мужчин в классе F20", - говорится в сообщении.

Максим Коваль толкнул ядро на 17.34 метра с третьей попытки и занял вторую строчку на пьедестале в Токио.

Александр Яровой был близок к своему соотечественнику и толкнул ядро на 17.3 метра. Этот результат принес спортсмену паралимпийскую "бронзу".

Бегунья Юлия Шуляр также добавила бронзовую медаль в копилку Национальной паралимпийской сборной Украины на дистанции 400 метров среди женщин в классе T20.

Всего на счету Украины 66 медалей. Из них - 15 "золотых", 32 "серебряные" и 19 "бронзовых".

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