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Украинцы заслуживают судебную систему, уважающую правосудие, - Мишель

Автор: Игорь Литвиненко

Глава Совета Европы Шарль Мишель заявил, что украинцы заслуживают судебную систему, которая будет уважать верховенство права. По его словам, Украине еще нужно много сделать для судебной реформы и борьбы с коррупцией.

Об этом Мишель заявил во время совместного выступления с президентом Владимиром Зеленским на форуме "Украина 30".

"Много надо сделать для верховенства права, судебной реформы и борьбы с коррупцией. Украинские граждане имеют право на судебную систему, которая будет уважать верховенство права, его применять и бороться за лучшие интересы и демонстрировать, что нет безнаказанности для преступлений. Это главные условия, обеспечивающие то, чтобы украинский народ построил институты власти. Это имеет наивысший вес, чтобы улучшить условия для бизнеса и инвестиций в Украине", - заявил Мишель.

Он добавил, что Украина привержена борьбе с коррупцией и комплексной судебной реформе по условиям соглашения об Ассоциации с ЕС.

"Это очень важно в рамках макрофинансовой помощи", - отметил глава Совета Европы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал нехватку судей, чрезмерную нагрузку на систему и проблемы с доступом к правосудию главными "болезнями" системы правосудия в Украине.

Также сообщалось, что Рада пересмотрит судебную реформу после критики Владимира Зеленского.

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Новости Украины Судебная реформаШарль Мишель
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