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Украинцы возвращаются домой. Что известно о ситуации на пунктах пропуска

Фото: в ГПСУ заявили, что украинцы возвращаются домой (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация на западной границе Украины стабильная. Пограничники в течение нескольких недель фиксируют преимущество въезда над выездом, что говорит о возвращении украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Сейчас общий пассажиропоток за сутки сохраняется на уровне около 85 тысяч человек в обе стороны. Мы уже третью неделю ежедневно фиксируем преимущество въезда над выездом. И поскольку основную категорию тех, кто пересекает границу составляют граждане Украины, то могу подтвердить, что больше граждан Украины возвращается домой, чем покидают пределы страны", - сказал он.

Сейчас самый большой пассажиропоток фиксируется на границе с Польшей, а наименьший - с Молдовой. В Украину возвращаются все категории граждан - женщины, мужчины, дети и старики

Напомним, по данным ООН, с начала полномасштабной войны количество беженцев из Украины превысило 6,5 млн.

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