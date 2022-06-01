Украинцы возвращаются домой. Что известно о ситуации на пунктах пропуска

Ситуация на западной границе Украины стабильная. Пограничники в течение нескольких недель фиксируют преимущество въезда над выездом, что говорит о возвращении украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Сейчас общий пассажиропоток за сутки сохраняется на уровне около 85 тысяч человек в обе стороны. Мы уже третью неделю ежедневно фиксируем преимущество въезда над выездом. И поскольку основную категорию тех, кто пересекает границу составляют граждане Украины, то могу подтвердить, что больше граждан Украины возвращается домой, чем покидают пределы страны", - сказал он.

Сейчас самый большой пассажиропоток фиксируется на границе с Польшей, а наименьший - с Молдовой. В Украину возвращаются все категории граждан - женщины, мужчины, дети и старики