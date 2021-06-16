Украинцы вернулись в Киев из лагеря беженцев в Сирии
Фото: Эмине Джапарова, замминистра иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинцы вернулись из лагеря беженцев в Сирии. В Киев прибыли женщина и семеро детей.
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
Они несколько лет провели в лагерях для беженцев закрытого типа на северо-востоке Сирии в ужасных нечеловеческих условиях.
"В декабре прошлого года встречали двух наших гражданок и 7 их детей. Они до сих пор адаптируются к свободной жизни, и благодарна тем, кто консолидировался, чтобы им в этом помочь", - говорится в сообщении.
Джапарова заверила, что Министерство иностранных дел Украины совместно с другими профильными ведомствами продолжает работу над тем, чтобы вскоре встретить всех украинских женщин и детей, которые до сих пор остаются в лагерях беженцев.