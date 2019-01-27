Как украинцы спасали евреев во время Холокоста, жертвуя собой

Фото: День памяти жертв Холокоста (УНИАН)

Светлана Левитас и Маргарита Яковлева готовят многосерийный документальный фильм "Слово Праведника"

27 января - День памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году советская армия освободила пленных самого большого нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау.

В Украине недавно завершили подготовку новой серии документального фильма "Слово Праведника", который повествует о героических подвигах украинцев, которые спасали жизни евреям во время Второй мировой войны в нашей стране. Этот фильм станет продолжением и уже шестой серией фильма - крупного проекта, первая часть которого уже была презентована в Киеве ранее.

Ранее в проекте “Слово Праведника” рассказывали о Праведниках народов мира из Киева, Винницы, Умани. Новая серия посвящена героям из Львовском области.

В период оккупации Украины нацистами с 1941 по 1944 год были уничтожены и жестоко убиты более 1,5 миллиона евреев. За этой цифрой стоят человеческие жизни и судьбы, память о которых должна быть запечатлена и сохранена для потомков, считают создатели проекта. Также должна жить память о тех, кто пытался помочь евреям.

“Их истории поражают до глубины души”

Маргарита Яковлева, исполнительный продюсер и одна из авторов документального фильма, в комментарии для Styler рассказывает:

"Мы снимаем биографические и исторические сюжеты о тех, кто спасал жизни евреев и пытался им помочь. Помогали по-разному: кто-то годами прятал дома целые еврейские семьи, а кто-то носил им хлеб, благодаря чему человек выжил. Герои нашего фильма – праведники народов мира и праведники Украины. Истории, которые они рассказывают, поражают до глубины души!".

Фото: В период оккупации Украины нацистами с 1941 по 1944 год были уничтожены и жестоко убиты более 1,5 миллиона евреев (УНИАН)

Украинцы, рисковавшие собой и порой даже жизнью своей семьи, получили от Государства Израиль звание"Праведник народов мира". На данный момент в нашей стране насчитывается более 2,500 человек с таким званием.

В то же время многие истории героического спасения все еще неизвестны. Во многом негативную роль сыграл советский режим, когда правда о праведниках скрывалась, а настоящая информация о невинно убитых жертвах Холокоста - замалчивалась. Во времена СССР люди боялись говорить об этом. Впрочем, у многих страх рассказать такие истории присутствует до сих пор.

Иван Вовкотруб – Праведник из Золочева

Один из героев документального фильма, Иван Григорьевич Вовкотруб – украинец родом из города Золочев. Сравнительно недавно он получил звание Праведник Украины, рассказывает Маргарита Яковлева.

"В годы Второй Мировой Войны он вместе с родителями спас много еврейских семей. За это его папа и мама признаны Праведниками народов Мира Мемориальным комплексом истории Холокоста "Яд Вашем". Спасенные семьей Вовкотруб евреи переехали в Канаду и США. Именно маму Ивана Григорьевича в переписке они США называли не иначе как "мама". Ведь все они спаслись именно благодаря такому героическому подвигу", - говорит она.

До того, как съемочная группа обратилась к Ивану Григорьевичу за интервью для фильма, у него не было никаких званий, так как этим вопросом никто не занимался.

"Иван Григорьевич дал мне большое интервью весной 2018 года. Мы, кроме подготовки материалов для самого фильма, параллельно обратились в Еврейский совет Украины, и Иван Григорьевич признан Праведником Украины. А теперь благодаря этому у него - прибавка к пенсии", - добавляет Яковолева.

Фото: Семейный архив Ивана Вовкотруба (предоставлено съемочной группой)

В съемочной группе продолжают искать истории людей, которые спасали евреев во времена войны и Холокоста. Авторы "Слова Праведника" подчеркивают: если у вас есть достаточно доказательств – переписка со спасенными евреями, фото, свидетельства ныне живых очевидцев, то вы можете подать документы как в "Яд Вашем", так и в Еврейский совет Украины, чтобы вам или вашим родственникам было присвоено такое звание.

"Дорогие нам и вам герои точно достойны того признания и помощи, которую они заслуживают и которую могут получить" – подчеркивают авторы фильма.

Еду передавали в пакетах через забор гетто

Как семья Ивана Григорьевича спасала евреем во время Холокоста? С информацией об их подвиге теперь можно ознакомиться на сайте "Яд Вашем".

Летом 1941-го года город Золочев был оккупирован немецкой армией. В погромах, которые там произошли, погибло 3,500 евреев. Выжили немногие. Среди них были Арнольд (Анхель) Кремницер, его супруга Анна (Нехама) и трое их дочерей: Берта, Дора и Элла. Летом следующего 1942-го года прошел слух о том, что погромы могут повториться. В 3 километрах от Золочева жил знакомый семьи, Григорий Вовкотруб с женой Марией. Жили они крайне бедно, но согласились приютить целую семью. В то время они не могли прокормить даже своих детей, но не могли оставить в беде семью Арнольда.

Григорий вместе с женой Марией вырыли яму прямо в своем сарае. В ней семья евреев провела несколько недель. Как оказалось, выживших евреев собирали в гетто Золочева. Подумав, что там безопасно, семья покинула укрытие. Но в гетто Арнольда сразу же схватили и отправили на принудительные работы.

Семья осталась жить в гетто. Тем временем Вовкотрубы не забыли о друзьях и передавали им еду в пакетах, перебрасывая продукты через ограждение гетто.

Фото: После войны девушки выехали в Канаду и США и много лет держат связь с семьей, которая их спасла (предоставлено съемочной группой)

Весной 1943-го гетто начали ликвидировать, и тогда Анна с тремя дочерьми сбежали из этого ужасного места. Им удалось добраться до места, где жил Арнольд, и после этого вся семья вернулась к Вовкотрубам в пригород Золочева. Эта семья повторно, несмотря на огромный риск, стала прятать их всех у себя в сарае, отдавая им свою еду.

Вовкотрубы заботились о семье вплоть до освобождения 18 июля 1944-го года. Также они помогали и другим евреям в Золочеве и окрестностях города.

После Второй мировой войны дочери Кремницеров выехали из Украины. Элла и Дора переехали в США, а Берта – в Канаду. Многие года они держали связь с семьей Вовкотрубов и их детьми. В сентябре 1993-го года "Яд Вашем" присвоил Григорию Вовкотрубу и его супруге Марии почетное звание "Праведник народов мира".

Девушка спасла четырех братьев-евреев

Вторая история, которой в фильме “Слово Праведника” посвящена значительная часть, достойна целой экранизации в художественном фильме, считают создатели проекта. Им выпала возможность взять интервью у Степании Петрушко - Праведницы народов мира, также награжденной “Яд Вашемом”. Ее история также размещена на сайте мемориального центра.

Будучи совсем юной девушкой, она вместе с родителями спасла четыре еврейских парня, братьев Печеник.

Однажды ночью во время войны и Холокоста братья Шмиль, Мелех, Яков и Иосиф Печеники, которые владели небольшим магазинчиком, пришли в дом Степании в селе, попросив спрятать их от немцев. Отец девушки немедленно решил помочь парням.

Фото: Степания Петрушко (предоставлено съемочной группой)

"Мой отец был такой добрый, и мы так хотели им помочь", - вспоминает 86-летняя Степания сегодня. Они выкопали тайник, в котором братья Печеник провели несколько лет оккупации.

"Немцы уходили, и Степания с матерью обнимались и рыдали"

Братьев прятали не только от нацистов, но и от соседей, а их магазин разграбили.

Еженедельно немцы устраивали обыски, приставляя к груди Степании автомат, и требуя сказать, есть ли в доме евреи. Она говорила, что нет. Немцы уходили, и Степания с матерью обнимались и рыдали. Из-за пережитых тогда внутренних потрясений у Степании уже в 20 лет оказалось больное сердце.

Предположительно в 1945 году, когда немцы ушли из Украины, братья Печеник пересекли границу с Польшей и разъехались по разным странам: два брата выехали в США, а два других – в Израиль.

Фото: Четыре брата, которых спасла девушка (предоставлено съемочной группой)

Маргарита Яковлева рассказывает:

"По чудесному и счастливому стечению обстоятельств, в 1960-х семья Степании получила письмо из Хайфы. Один из братьев, Иосиф Печеник, разыскал своих спасителей. Стоит сказать, что и с этого дня огромная семья Печеник, живущая на двух полушариях, постоянно переписывается со Степанией держит с ней связь и регулярно приезжает в гости во Львов. Сейчас теплую дружбу поддерживают дети, внуки и правнуки спасенных братьев. В 2013 году государство Израиль и "Яд Вашем" наградили Степанию и её родителей высокими званиями Праведников народов мира".

Напомним, ранее в Киеве показали фильм об украинцах, спасавших евреев во время Холокоста.

Также предлагаем почитать репортаж из знаменитого мемориала Яд Вашем в Иерусалиме.