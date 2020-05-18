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Украинцы дали оценку первому году президентства Зеленского

Новости » Политика     18.05.2020 - 11:13
Украинцы дали оценку первому году президентства Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Чаще всего работу президента оценивают на "тройку"

В середине мая 2020 года относительное большинство украинцев оценивают первый президентства Владимира Зеленского на "удовлетворительно" (37%). По пятибалльной шкале это "тройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Украинцы дали оценку первому году президентства Зеленского

При этом 31% граждан оценивают первый год Зеленского положительно, в том числе 4% - на "отлично", 27% - на "хорошо".

Негативные оценки дают столько же респондентов, среди них 12% считают, что год прошел "ужасно" (1 балл), а 19% поставили двойку ("неудовлетворительно").

Освобождение пленных и заложников, а также борьба с коронавирусом - сферы, в которых опрошенные поставили лучшие оценки за первый год президента Зеленского. Относительно средние оценки получили такие сферы как объединение страны, международная политика, укрепление обороноспособности, социальная защита населения, обновление кадров во власти, реформирование образования. В то же время, хуже всего опрошенные оценили уменьшения влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы, борьбу с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня на Донбассе.

Украинцы дали оценку первому году президентства Зеленского

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 39,3% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). Однако во втором туре Зеленского поддержат около 75% избирателей.

Отметим по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в середине мая 2020 года, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 34,0% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). За последний месяц рейтинг президентской партии существенно снизился.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийопросрейтинг
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