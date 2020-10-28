Украинцы сократили наличные операции через кассы банков

Объем наличных денег в обращении существенно увеличился, но они проходят мимо банки
Объем поступлений наличных денег в кассы банков за девять месяцев 2020 года составил 1525,4 млрд. грн. Это на 9,5% меньше, если сравнивать с прошлогодними показателями.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Как отметили в пресс-службе, выдача наличных денег из касс банков также уменьшилась, но не так существенно - на 3,8%. Соответственно ее объем за этот период составил 1617,0 млрд грн.
Больше всего банки выдавали наличные:
В то же время самыми крупными источниками поступлений наличных денег в банки стали:
Напомним, по состоянию на 1 июля 2020 года в наличном обращении Украины находилось наличности на сумму 486,3 млрд грн. За второй квартал объем наличности вырос на 14,6% или на 62,1 млрд гривен.
Отметим, объем денежной массы в Украине за август 2020 года вырос на 0,7% до 1 676,9 млрд грн. С начала года денежная масса выросла на 16,6% (на 227,7 млрд грн).